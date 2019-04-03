Son Dakika Haberleri: İndiği Halk Otobüsünün Altında Kalan Kadın, 34 Gün Sonra Öldü

İndiği Halk Otobüsünün Altında Kalan Kadın, 34 Gün Sonra Öldü

31 dakika önce

BURSA'da kızına kahvaltıya giderken indiği halk otobüsünün altında kalan Lütfiye Tavukçuoğlu, 34 günlük yaşam savaşını kaybetti.

İndiği Halk Otobüsünün Altında Kalan Kadın, 34 Gün Sonra Öldü, System.String[]
BURSA'da kızına kahvaltıya giderken indiği halk otobüsünün altında kalan Lütfiye Tavukçuoğlu, 34 günlük yaşam savaşını kaybetti. İbrahim Tavukçuoğlu (52), annesinin ölümünde ihmali olanların cezalandırılmasını istedi.

Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Lütfiye Tavukçuoğlu, 27 Şubat günü Nilüfer ilçesi Üç Evler Mahallesi'nde oturan kızıyla kahvaltı yapmak için halk otobüsüne bindi. Otobüsten inerken, sürücü aniden hareket edince Tavukçuoğlu düştü. Bu sırada otobüsün arka tekerleği Tavukçuoğlu'nun sol bacağının üzerinden geçti.

Ağır yaralanan Lütfiye Tavukçuolğu, ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tavukçuoğlu, kazadan iki gün sonra kan pıhtılaşması nedeniyle komaya girdi. Yoğun bakım ünitesinde 34 gündür yaşam savaşı veren Lütfiye Tavukçuoğlu, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Lütfiye Tavukçuoğlu'nun cenazesi, Altıparmak Ruscuk Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tavukçuoğlu'nun oğlu İbrahim Tavukçuoğlu, annesinin ölümünde ihmali olanların cezalandırılmasını istedi. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:28 Kaynak: DHA

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