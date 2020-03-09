İndiği otomobilin altında kalan Tuğçe, yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İndiği otomobilin altında kalan Tuğçe, yaralandı - Son Dakika

İndiği otomobilin altında kalan Tuğçe, yaralandı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kendisini okuldan alarak, eve getiren komşularının kullandığı otomobilden inen Tuğçe Z. (13), geri manevra sırasında altında kaldı.

İndiği otomobilin altında kalan Tuğçe, yaralandı, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kendisini okuldan alarak, eve getiren komşularının kullandığı otomobilden inen Tuğçe Z. (13), geri manevra sırasında altında kaldı. Yaralanan Tuğçe Z., hastanede tedaviye alındı.

Kaza, öğleden sonra, Değirmendere'nin Topçular Mahallesi'ndeki 3062 Sokak'ta meydana geldi. Meryem Ş., 41 E 6103 plakalı otomobiliyle Turgut Özal Ortaokulu'nda eğitim gören komşusunun kızı Tuğçe Z.'yi alarak, evinin bulunduğu sokağa getirdi. Tuğçe Z., otomobilden indikten sonra arkasından geçerken, Meryem Ş.'nin geri manevrası sırasında altında kaldı. Çevredekilerin seslenmesi üzerine Meryem Ş., aracı durdurup, panikle indi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Tuğçe'yi aracın altında çıkarıp, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Tuğçe Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Değirmendere, Meryem, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polisin "Dur" ihtarına uymayan şüpheli şahıs kaçtığı sırada caddeyi birbirine kattı
Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 ölü Koronavirüsün 237 can aldığı İran'da ilk kez bir şehir karantinaya alındı Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, yeni tip koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
23:12 AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu
23:12 İZMİR Bakan Pakdemirli: Kırsalda kadın olmadan, baca tütmüyor
23:11 İdlib'de yaralanan asker babaevine getirildi
23:10 Erdoğan, Michel ve Von der Leyen görüşmesi
23:09 Fransa Kültür Bakanı Riester de korona virüsüne yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 23:13:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İndiği otomobilin altında kalan Tuğçe, yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]