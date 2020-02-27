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İndikten sonra ön dikmesi çıkan THY uçağı pist ortasında kaldı
6 saat önce
Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması sebebiyle pistin ortasında kaldı.
Frankfurt- İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması sebebiyle pistin ortasında kaldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter paylaşımında, TK1598 sefer sayılı Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağının saat 12.25'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması nedeniyle pist ortasında kaldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:19
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