İndirildiği market servisinin altına giren kişi: 22 yıldır oradan alışveriş yapıyordum, artık yapmam

ANKARA'da alışveriş tutarı 100 liranın altında olduğu için marketin servisinden indirilince minibüsün altına yatan ve ayaklarından çekilerek çıkarılan emekli Faris Muratoğlu (73), DHA'ya konuştu. Muratoğlu, 22 yıldır o marketten alışveriş yaptığını belirterek, "Bir daha asla o markete gitmem. Bana eşyaları bedava da verseler, gitmem" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesinde meydana geldi. Zincir marketten 60 liralık alışveriş yapan Faris Muratoğlu, marketin servis aracına bindi. Fiş kontrolü yapan market görevilleri Muratoğlu'na, alışveriş tutarı 100 TL'nin altında olduğu için servisten inmesini istedi. Muratoğlu, 73 yaşında olduğunu belirterek servisten inmek istemedi. Tartışmaların ardında zorla araçtan indirilen Muratoğlu, aracın altına girdi. Muratoğlu, market çalışanları tarafından ayaklarından çekilerek aracın altından çıkarıldı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenin olayın ardından servis yola devam etti.'O MARKETTEN 22 SENEDİR ALIŞVERİŞ YAPIYORUM' Özel sektörden emekli olan Faris Muratoğlu, DHA'ya konuştu. Muratoğlu, alışveriş yaptıktan sonra marketin servisine bindiğini belirterek, "Bir koli yumurta, 1,5 kilo kuru soğan ve 1,5 kilo patates aldım. Parasını ödedikten sonra servis aracına bindim. Bir süre sonra fişimi göstermemi istediler. Bende onlara verdim fişi. Alışverişim 60 lira tutmuştu. Bu sebeple binemeyceğimi söylediler. Bende nedenini sordum. 100 liralık alışveriş yapmam gerektiğini söylediler. Bende, 'Bugün 60 liralık alışveriş yaparım, yarın 150 liralık yaparım. Ben bu marketten 22 senedir alışveriş yapıyorum. Bu kural yeni mi çıktı? Yapmayın, ayıp oluyor. Biz de insanız, yıkıcı değil, yapıcı olalım' dedim. Onlar ısrarla binemeyeceğimi söylediler." dedi.'DİĞER YOLCULAR DA İSYAN ETTİ'Muratoğlu, yaşananlardan dolayı servis aracının yaklaşık 1 saat bekletildiğini söyleyerek, "'Ya inersin, ya da bu araba buradan gitmez' dediler. İçerideki vatandaşlar bile isyan etti, 'böyle adalet mi olur' dediler. Arabada kalmamı istediler. Yaklaşık 1 saat sonra beni marketin arka sokağına dolandırdılar, içerideki yolcularla beraber. Orada bir boş servis aracı vardı, tüm yolcuları oraya geçirdiler. Bende ona binmeye çalışırken beni kollarımdan tuttular. Ben de onun üzerine arabanın altına girdim. 'Ya beni burada öldürürsünüz ya da beni bu arabaya bindirirsiniz' dedim. Araba hareket edeceği zaman beni bacaklarımdan çekerek, çıkardılar oradan. Bu sebepten dolayı kolumda yaralar oluştu. Ayakkabılarımı da fırlatıp attılar. Ben de o esnada sinir krizi geçirdim, adaletsizlikten dolayı. Beni orada resmen paramparça ettiler. Bir daha da asla o markete gitmem. Bana eşyaları bedava da verseler, gitmem." ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: Faris Muratoğlu ile röp.Marketten görüntüMuratoğlu'ndan detayOlay anına ait görüntüGenel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, -