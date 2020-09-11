İndirim kampanyası 'koronayı' unutturdu: Bilgisayar kavgası kamerada - Son Dakika

İndirim kampanyası 'koronayı' unutturdu: Bilgisayar kavgası kamerada
Batman'da bir market, birçok üründe indirim kampanyası başlattı.
Batman'da bir market, birçok üründe indirim kampanyası başlattı. Ürünlerden almak isteyenler marketi doldururken korona virüs tedbirleri unutuldu. İndirime giren dizüstü bilgisayarı almak isteyen vatandaşların kavgasında ise tekme ve tokatlar havada uçuştu. Tüm bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Batman'da bulunan market zincirinin bir şubesi, indirim kampanyası başlattı. İndirimi öğrenen vatandaşlar dün sabah saatlerinde marketin önüne gelmeye başladı. Marketin kapısının açılması ile birlikte vatandaşlar, korona virüs tedbirlerini unutarak içeri girmeye çalıştı. Maske ve mesafe kuralının unutulduğu markette vatandaşlar, indirime giren ürünleri almak için birbirleri ile yarıştı. Korona virüse davetiye çıkarılan anlarda bazı vatandaşlar ise indirime giren dizüstü bilgisayarı almak için birbirleri ile kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar, marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çevredeki vatandaşların kavgayı izlediği görülürken olay, güvenlik güçlerinin markete gelmesi ile son buldu.
(Sevban Sevkal/İHA)
Son Dakika İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Marmara Gölü'nde su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü Son Dakika: Türkiye'de 11 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 1671 yeni vaka tespit edildi İçişleri Bakanı Soylu'dan Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki: Karşılığını bulacak Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor 8 bin TL değerindeki altını çalıp kaçan hırsız, yakalanınca kuyumcuya yalvardı Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi için yeni NAVTEX ilan etti ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş Bloomberg, Macron'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerini değerlendirdi: Artık konuşmayı bırakmalı Galatasaraylı Celil Yüksel, 900 bin TL karşılığında Adanaspor'a transfer oldu Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar