Son Dakika Haberleri: 'İndirim Panayırı' fırsatı
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'İndirim Panayırı' fırsatı

2 saat önce

Venezia Mega Outlet, perakendeyi hareketlendirmek ve müşterilerine uygun fiyatlarda ürün sunmak amacıyla 'İndirim Panayırı' düzenleyeceğini duyurdu.

'İndirim Panayırı' fırsatı, System.String[]

Venezia Mega Outlet, perakendeyi hareketlendirmek ve müşterilerine uygun fiyatlarda ürün sunmak amacıyla 'İndirim Panayırı' düzenleyeceğini duyurdu.

Venezia Mega Outlet tarafından yapılan açıklamada "Yıl boyunca müşterilerine, fabrika satış fiyatlarıyla akıllı ve kaliteli bir alışveriş fırsatı sunan Venezia Mega Outlet'teki mağazalar stoklarını eritmek, yeni ürünlere yer açmak ve ekonomiyi hareketlendirmek için ürünlerini maliyetinin de altında fiyatlarla 'İndirim Panayırı' süresince satışa sunuyor. Mağaza önlerine çıkarılan çeşitli stant ve askılarda, outlet fiyatlarının da çok altında satışa sunulan ürünlerle 'İndirim Panayırı' 15 Temmuz'a kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:51 Kaynak: DHA
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