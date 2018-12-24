İndirimde Kaptıklarım Isana Göz Kremleri Hangisi Hangisi Yaşa Uygun?

İçerik fena değil! İndirimde kapılması gerekenler listesindeydi bunlar!

İçerik fena değil! İndirimde kapılması gerekenler listesindeydi bunlar! Göz çevresinde hasar oluşmadan bakıma başlamak en doğrusu. Hangi yaşa hangi krem videomda anlattığım gibi bazen bakımsızlıktan veya coğrafi şartlardan dolayı çok genç yaşlarda yaşından önce kırışmış insanlar olabiliyor. Temel cilt bakımını doğru ürünlerle yaparsak 40'lı,50'li yaşlarda büyük kırışıklar ve çökmelerle savaşmak zorunda kalmayız. (Zaten bir yaştan sonra insan savaşmayı bırakıyor ve zamana teslim oluyor) Isana'nın göz çevresi ürünlerini ailece paylaştık. Hepsinin yapısını göstermeye çalıştım. %50 indirim yapınca mağazalar stok yapmak akıllıca oluyor. Ama bilmediğiniz ürünü sadece denemek için alıyorsunuz... Yani 2'şer tane alıp sonra beğenmemek de kötü...



Videodaki ürünler:



Isana Hydro Booster Augen&Lippen serum



Isana Age performance Intensiv Augenserum



Isana Age Performance Straffende AugenCreme



Isana Age Performance Gold Augencreme

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