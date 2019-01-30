Son Dakika Haberleri: İndirimden Alınacak Parçalar | Sezon Alışverişim Ocak 2019

İndirimden Alınacak Parçalar | Sezon Alışverişim Ocak 2019

49 dakika önce

Gençler selam, bu videoda da yine takılıp söylediğim kelime "havalı" olmuş. neyse en azından her videomda farklı bir kelimeye takarak sizi fazla baymaktan kurtarıyorum.

Gençler selam, bu videoda da yine takılıp söylediğim kelime "havalı" olmuş. neyse en azından her videomda farklı bir kelimeye takarak sizi fazla baymaktan kurtarıyorum. dönem dönem kıyafet alışverişlerimi alternatiflerle böyle sizlere çekmek istiyorum. eğer severseniz, gezmeli dolaşmalı versiyonunu da çekerim. fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz hepinizi devasa öperim. kendinize iyi bakın. xoxo

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:18 Kaynak: Youtube

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