İndirimden Alınacak Parçalar | Sezon Alışverişim Ocak 2019

Gençler selam, bu videoda da yine takılıp söylediğim kelime "havalı" olmuş. neyse en azından her videomda farklı bir kelimeye takarak sizi fazla baymaktan kurtarıyorum.

Gençler selam, bu videoda da yine takılıp söylediğim kelime "havalı" olmuş. neyse en azından her videomda farklı bir kelimeye takarak sizi fazla baymaktan kurtarıyorum. dönem dönem kıyafet alışverişlerimi alternatiflerle böyle sizlere çekmek istiyorum. eğer severseniz, gezmeli dolaşmalı versiyonunu da çekerim. fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz hepinizi devasa öperim. kendinize iyi bakın. xoxo

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