Son Dakika Haberleri: İndirimi duyan koştu, battaniyeler kısa sürede tükendi
Son Dakika Güncel İndirimi duyan koştu, battaniyeler kısa sürede tükendi

İndirimi duyan koştu, battaniyeler kısa sürede tükendi

1 saat önce

Tokat'a, Gaziantep'ten gelen bir halıcı 'depoyu su bastı, yüzde 70 indirim' şeklinde afişler asması nedeniyle vatandaşların akınına uğradı.

İndirimi duyan koştu, battaniyeler kısa sürede tükendi, System.String[]

Tokat'a, Gaziantep'ten gelen bir halıcı 'depoyu su bastı, yüzde 70 indirim' şeklinde afişler asması nedeniyle vatandaşların akınına uğradı.


Behzat Caddesinde bir iş yerinin camlarına ürünlerde yüzde 70'e varan indirim yapacağı, ücretsiz paspas dağıtılacağını duyan vatandaşlar sabah saatlerinde sıraya girdi. İş yerinin kapılarının açılmasıyla birlikte içeriye girmek için birbirleriyle yarışan vatandaşlar görevlilere zor anlar yaşattı. Kalabalık arasında içeriye girmeyi başaran vatandaşlar hediye olarak dağıtılan paspasların yanı sıra yorgan, battaniye, halı almak için yoğun çaba gösterdi. Kısa sürede battaniye ve paspaslar tükenirken, iş yeri sahibi Lazgin Fidan depolarını su bastığını, bütün ürünleri zararı sattıklarını ileri sürdü. Battaniyeleri 50, yorganları 15- 20 liraya sattıklarını ifade eden Fidan, "Bizimki kampanya değil, su baskını. Ne alırsan yüzde 70 indirim. Oldukça yoğun bir ilgi var" dedi. - TOKAT

Gaziantep, Sabah, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
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