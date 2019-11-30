Son Dakika Haberleri: İndirimi duyan vatandaş işletmeye akın etti
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İndirimi duyan vatandaş işletmeye akın etti

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde pasta ve unlu mamuller işletme sahibi Kürşat Topcu, pasta ve baklava çeşitlerine yüzde 50 indirim yapınca müşteri akınına uğradı.

İndirimi duyan vatandaş işletmeye akın etti, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde pasta ve unlu mamuller işletme sahibi Kürşat Topcu, pasta ve baklava çeşitlerine yüzde 50 indirim yapınca müşteri akınına uğradı.


11 Kasım tarihinde bir kez, pasta ve baklava çeşitlerinde normal fiyatlarından yüzde 50 indirim yapınca müşterilerinden olumlu dönüşler aldığını ifade eden Topcu, bunu bir kez daha yeniledi.


Topcu, "11 Kasım tarihinde yaptığımız kampanyada müşterilerimizden olumlu dönüşler aldık. Tekrar yapalım istedik. İlk olarak sosyal medya hesabımıza bir hafta önce duyurusunu yaptık. Ustalarımızla 3 gün öncesinden de hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Gün geldi ve sabahın ilk ışıklarında açtığımız işletmeye beklediğimden fazla ilgiyi gördüm. Tek amacımız dar gelirli vatandaşlarımız da bu lezzetlerden uzak kalmasın diye böyle bir şey yapma gereği duyduk. Belli aralıklarla tekrarlamayı düşünüyoruz. Baklava çeşitlerimizde doğal pancar şekerinden kullanıyoruz ve asla glikoz kullanmıyoruz. Normal günler nasılsa aynı lezzeti devem ettiriyoruz. Müşterilerimizde bu kampanyadan oldukça memnun olduklarını ifade ettiler" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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