"İndirimlerin ekonomiye katkısı devam edecek"

KDV ve ÖTV indirim sürelerinin uzatılmasını değerlendiren ATO Başkanı Baran, "KDV ve ÖTV indirimlerinin ekonomiye katkısı devam edecek" dedi.

KDV ve ÖTV indirim sürelerinin uzatılmasını değerlendiren ATO Başkanı Baran, "KDV ve ÖTV indirimlerinin ekonomiye katkısı devam edecek" dedi.

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