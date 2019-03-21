"İndirimlerin ekonomiye katkısı devam edecek"
1 saat önce
KDV ve ÖTV indirim sürelerinin uzatılmasını değerlendiren ATO Başkanı Baran, "KDV ve ÖTV indirimlerinin ekonomiye katkısı devam edecek" dedi.
KDV ve ÖTV indirim sürelerinin uzatılmasını değerlendiren ATO Başkanı Baran, "KDV ve ÖTV indirimlerinin ekonomiye katkısı devam edecek" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:36
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