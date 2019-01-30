Son Dakika Haberleri: İndirimli fiyatlarda 'düşük gramaj tuzağına' dikkat

İndirimli fiyatlarda 'düşük gramaj tuzağına' dikkat

27 dakika önce

Tüketici derneklerinin temsilcileri, son günlerde peynir, yoğurt, zeytin, sıvı yağ ve çay gibi çokça tüketilen gıda ürünleri başta olmak üzere çok sayıda üründe gramajların düşürüldüğü belirtiyor.

İndirimli fiyatlarda 'düşük gramaj tuzağına' dikkat, System.String[]
Tüketici derneklerinin temsilcileri, son günlerde peynir, yoğurt, zeytin, sıvı yağ ve çay gibi çokça tüketilen gıda ürünleri başta olmak üzere çok sayıda üründe gramajların düşürüldüğü belirtiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:31 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı, Genel Merkeze Savaş Açtı: Kararı Tanımıyorum Beşiktaş, Clinton N'Jie'yi Kiralamak İçin Marsilya'ya Resmi Teklifte Bulundu

'Osmangazi Köprüsü Satılacak mı?' Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 11:58:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İndirimli fiyatlarda 'düşük gramaj tuzağına' dikkat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]