İndirimli fiyatlarda 'düşük gramaj tuzağına' dikkat
27 dakika önce
Tüketici derneklerinin temsilcileri, son günlerde peynir, yoğurt, zeytin, sıvı yağ ve çay gibi çokça tüketilen gıda ürünleri başta olmak üzere çok sayıda üründe gramajların düşürüldüğü belirtiyor.
Tüketici derneklerinin temsilcileri, son günlerde peynir, yoğurt, zeytin, sıvı yağ ve çay gibi çokça tüketilen gıda ürünleri başta olmak üzere çok sayıda üründe gramajların düşürüldüğü belirtiyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:31
CHP'den Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı, Genel Merkeze Savaş Açtı: Kararı Tanımıyorum
Beşiktaş, Clinton N'Jie'yi Kiralamak İçin Marsilya'ya Resmi Teklifte Bulundu
'Osmangazi Köprüsü Satılacak mı?' Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt
Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar