İndirimli fiyatlarda 'düşük gramaj tuzağına' dikkat

Tüketici derneklerinin temsilcileri, son günlerde peynir, yoğurt, zeytin, sıvı yağ ve çay gibi çokça tüketilen gıda ürünleri başta olmak üzere çok sayıda üründe gramajların düşürüldüğü belirtiyor.

Tüketici derneklerinin temsilcileri, son günlerde peynir, yoğurt, zeytin, sıvı yağ ve çay gibi çokça tüketilen gıda ürünleri başta olmak üzere çok sayıda üründe gramajların düşürüldüğü belirtiyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

CHP'den Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı, Genel Merkeze Savaş Açtı: Kararı Tanımıyorum

Beşiktaş, Clinton N'Jie'yi Kiralamak İçin Marsilya'ya Resmi Teklifte Bulundu

'Osmangazi Köprüsü Satılacak mı?' Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt

Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar