İndirimli Garaj Günleri Devam Ediyor

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, yeni markaların katılımı ile seçenek yelpazesini genişlettiği, 29 Martta başlayan 2. grup Garaj Günleri devam ediyor.

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, yeni markaların katılımı ile seçenek yelpazesini genişlettiği, 29 Martta başlayan 2. grup Garaj Günleri devam ediyor.



Ulusal ve uluslararası markaların, sezon ve mevsim sonu indirimlerinin yanı sıra ekstra avantajlar sunduğu indirim günlerinde, son fırsatlar 7 Nisan Pazar günü sona eriyor.



AVM'nin kapalı otoparkında oluşturulan alanda ziyaretçilerini konuk eden Garaj Günleri etkinliği; ev testili, mutfak gereçleri, çocuk, kadın ve erkek giyim, oyuncak, kitap ve daha birçok ihtiyacı avantajlı fiyatlarla temin etmek mümkün oluyor. - KAHRAMANMARAŞ

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