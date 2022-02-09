Üye Girişi
İndirimli hapis cezası kararına tepki gösteren babaya 'hakaret'ten dava - Son Dakika

İndirimli hapis cezası kararına tepki gösteren babaya 'hakaret'ten dava

09.02.2022 18:17
İndirimli hapis cezası kararına tepki gösteren babaya 'hakaret'ten dava

ANKARA'da antrenmandan dönen bisiklet sporcusu Umut Gündüz'e (19) otomobiliyle çarparak, ölümüne neden olan alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz'e, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesine baba Menderes Gündüz, tepki gösterdi.

ANKARA'da antrenmandan dönen bisiklet sporcusu Umut Gündüz'e (19) otomobiliyle çarparak, ölümüne neden olan alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz'e, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesine baba Menderes Gündüz, tepki gösterdi. "Bu verdiğiniz kararla katili koruyorsunuz" diyerek tepki gösteren Gündüz hakkında 'hakaret' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Batıkent Çakırlar Caddesi'nde geçen yıl 15 Temmuz'da meydana gelen kazada, bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenman sonrası evine dönerken, Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan ve 1,53 promil alkollü olduğu belirlenen Şenyüz, mahkemece tutuklandı. Şenyüz, 4 ay sonra tahliye edildi. Bilirkişi raporunda Umut Gündüz'ün, yolun sağ şeridinden eksiksiz teçhizatla gittiği, kaskında ve bisikletinde sürücüleri uyarmak için ışıklandırma bulunduğu ve kusursuz olduğu belirtildi. Şenyüz'ün ise asli kusurlu olduğu kaydedildi.

BABADAN CEZAYA TEPKİ Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Şenyüz,'e 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan önce 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi, daha sonra bu ceza iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 güne indirildi. Karar okunurken, Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz mahkemeye yönelik, "Katili koruyorsunuz. Bilinçli olarak 5 yılın altında ceza vererek, cezaevine girmesini engelliyorsunuz. Siz de katilsiniz. Kaleminizde kan var. Yargılanacaksınız" diye bağırdı. Mahkeme, bu sözleri de tutanak altına alarak, duruşmayı sonlandırdı. 'HAKARET' SUÇUNDAN DAVAAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cumhuriyet Savcısı Emre Gültek ve Hakim Tuğçe Maden'in şikayeti üzerine, baba Müslüm Gündüz hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede sanık Müslüm Gündüz'ün, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçunu işlediği belirtilerek, 1,5 yıldan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek, dava açıldı. Müslüm Gündüz, 10 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.'ADALET MÜCADELEMİZ KARŞILIKSIZ KALDI'Müslüm Gündüz, "567 gündür yürüttüğümüz hukuk ve adalet mücadelemiz, 27 Aralık karar duruşmasında karşılıksız kalmıştır. Katil elini kolunu sallayarak mahkeme salonundan çıkmıştır. Bu karara itiraz ettiğimizde ve tepki gösterdiğimizde bizler acılı anne ve babalar suçlu gösterilerek, 13 Ocak'ta ifadeye çağrıldık. Mahkeme üyelerine hakaret etmek suçundan 10 Mayıs'ta da duruşmaya çağrıldık"  dedi.


İndirimli hapis cezası kararına tepki gösteren babaya 'hakaret'ten dava
YORUMLAR
500

Bisiklet, Hakaret, Ankara, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İndirimli hapis cezası kararına tepki gösteren babaya 'hakaret'ten dava - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:14 Dünyaca ünlü futbolcuları da geride bıraktı! Hakan Çalhanoğlu'nu 21. yüzyıla damga vurdu
17:55 Cep telefonunu bataryası tamir edildiği esnada bomba gibi patladı!
17:51 Fenerbahçe taraftarı yıkılacak! Löw ihtimalinin suya düşmesi bir telefona bakıyor
17:34 Eşiyle problemleri olan kadına enerji uzmanından şaşırtan tavsiye! Sunucu Nur Viral bile anlamadı
17:18 Son Dakika: Hatay emniyeti önledi! 4 canlı bomba kilolarca patlayıcıyla yakalandı
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
17:07 TEM Otoyolu'nun ortasında durdu, herkes aracının bozulduğunu düşündü ama o kalp krizi geçiriyordu
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 18:25:54. #1.12#
SON DAKİKA: İndirimli hapis cezası kararına tepki gösteren babaya 'hakaret'ten dava - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement