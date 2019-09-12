İndirimli kartların kapsamı genişletildi
2 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, liseden mezun olup, üniversite sınavına girmiş ancak herhangi bir bölüme yerleşememiş öğrencilerin ve sözleşmeli öğretmenlerin, toplu ulaşımda sağlanan indirimli seyahat etme haklarından yararlanmasını karara bağladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, liseden mezun olup, üniversite sınavına girmiş ancak herhangi bir bölüme yerleşememiş öğrencilerin ve sözleşmeli öğretmenlerin, toplu ulaşımda sağlanan indirimli seyahat etme haklarından yararlanmasını karara bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:15
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