Son Dakika Haberleri: İndirimli kartların kapsamı genişletildi
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İndirimli kartların kapsamı genişletildi

2 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, liseden mezun olup, üniversite sınavına girmiş ancak herhangi bir bölüme yerleşememiş öğrencilerin ve sözleşmeli öğretmenlerin, toplu ulaşımda sağlanan indirimli seyahat etme haklarından yararlanmasını karara bağladı.

İndirimli kartların kapsamı genişletildi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, liseden mezun olup, üniversite sınavına girmiş ancak herhangi bir bölüme yerleşememiş öğrencilerin ve sözleşmeli öğretmenlerin, toplu ulaşımda sağlanan indirimli seyahat etme haklarından yararlanmasını karara bağladı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:15 
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