İndirimli kartların kapsamı genişletildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, liseden mezun olup, üniversite sınavına girmiş ancak herhangi bir bölüme yerleşememiş öğrencilerin ve sözleşmeli öğretmenlerin, toplu ulaşımda sağlanan indirimli seyahat etme haklarından yararlanmasını karara bağladı.