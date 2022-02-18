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İndirimli satış yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de - Son Dakika

İndirimli satış yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de

18.02.2022 01:13
İndirimli satış yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan yönetmelikte; indirimli malın fiyatının tespit edilmesinde, indirimden önce uygulanan son 30 gün içindeki en düşük fiyatın esas alınacağı belirtildi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan yönetmelikte; indirimli malın fiyatının tespit edilmesinde, indirimden önce uygulanan son 30 gün içindeki en düşük fiyatın esas alınacağı belirtildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikte; indirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatının belirlenmesinde, indirimden önceki fiyatının, tarife ve fiyat listelerinin etikette gösterileceği ifade edildi.

İndirimli malın, indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyatın esas alınacağı aktarılan yönetmelikte, meyve ve sebze gibi ürünlerde ise indirim oranı ve miktarının, indirimli fiyattan bir önceki fiyata göre belirleneceği ifade edildi. Söz konusu değişikliğe ilişkin yayımlanan yönetmelikte "İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya aittir" ifadelerine yer verildi.Yönetmelikte yapılan değişikliğin, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


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Ticaret Bakanlığı, Gazete, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İndirimli satış yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de - Son Dakika


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