İndirimli satış yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de (2) - Son Dakika

STOKÇULUK YAPANA 2 MİLYON TL CEZA

Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bir diğer yönetmelikle, 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle, fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin TL ile 100 bin TL arasında; stokçuluk yaptığı tespit edilenlere ise 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında ceza verileceği belirtildi.

Haber: ANKARA,