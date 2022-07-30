Açık dünya hayatta kalma inşa oyunu Unrailed'ın Epic Games'te ücretsiz verileceği duyurulmasının ardından sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Unrailed sistem gereksinimleri neler? Unrailed kaç GB? İşte detaylar…
Unrailed'ı en düşük ayarlarda oynayabilmeniz için Intel Dual Core işlemci, 4 GB RAM ve Intel HD Graphics 520 ekran kartı yeterli olacaktır.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Unrailed'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 2 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Son Dakika › Gamegar › Unrailed sistem gereksinimleri neler? Unrailed kaç GB? - Son Dakika