İNDORE, 5 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'in 200 km uzağındaki İndore'de, Kamla Nehru Zooloji Parkı'ndaki leopar yavrusuyla tanışın! O henüz bir aylık. Ormandan kurtarıldıktan sonra parka getirilen yavruya o günden beri burada bakılıyor. Sağlıklı ve güvende kal yavru leopar!

Kaynak: Xinhua

Eylül, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindistan'da Ormanda Bulunan Bir Aylık Leopar Yavrusu Emin Ellerde - Son Dakika

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