Hindistan'da Ormanda Bulunan Bir Aylık Leopar Yavrusu Emin Ellerde - Son Dakika
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Hindistan'da Ormanda Bulunan Bir Aylık Leopar Yavrusu Emin Ellerde

05.09.2022 15:49
Hindistan'da Ormanda Bulunan Bir Aylık Leopar Yavrusu Emin Ellerde

İNDORE, 5 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'in 200 km uzağındaki İndore'de, Kamla Nehru Zooloji Parkı'ndaki leopar yavrusuyla tanışın!

İNDORE, 5 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'in 200 km uzağındaki İndore'de, Kamla Nehru Zooloji Parkı'ndaki leopar yavrusuyla tanışın! O henüz bir aylık. Ormandan kurtarıldıktan sonra parka getirilen yavruya o günden beri burada bakılıyor. Sağlıklı ve güvende kal yavru leopar!

Hindistan'da Ormanda Bulunan Bir Aylık Leopar Yavrusu Emin Ellerde

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'in 200 km uzağındaki İndore'de, Kamla Nehru Zooloji Parkı'nda, bir bakıcı ormandan kurtarılan bir aylık yavru leoparı elinde tutuyor, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Ormanda Bulunan Bir Aylık Leopar Yavrusu Emin Ellerde

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'in 200 km uzağındaki İndore'de, Kamla Nehru Zooloji Parkı'nda bir bakıcı, ormandan kurtarılan bir aylık yavru leoparı eliyle besliyor, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Ormanda Bulunan Bir Aylık Leopar Yavrusu Emin Ellerde

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'in 200 km uzağındaki İndor e'de, Kamla Nehru Zooloji Parkı'nda bir bakıcı, ormandan kurtarılan bir aylık yavru leoparı eliyle besliyor, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Ormanda Bulunan Bir Aylık Leopar Yavrusu Emin Ellerde

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Kaynak: Xinhua

Eylül, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Ormanda Bulunan Bir Aylık Leopar Yavrusu Emin Ellerde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Ormanda Bulunan Bir Aylık Leopar Yavrusu Emin Ellerde - Son Dakika
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