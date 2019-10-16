Son Dakika Haberleri: İnebolu Belediye Başkanı Özay öğrencilerin sorunlarını dinledi
Son Dakika Güncel İnebolu Belediye Başkanı Özay öğrencilerin sorunlarını dinledi

İnebolu Belediye Başkanı Özay öğrencilerin sorunlarını dinledi

2 saat önce

İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, İnebolu Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin şehir içi halk otobüslerinde yaşadığı sıkıntıları yerinde ilk ağızdan dinlemek için halk otobüsü ile yüksek okul hattına yolculuk etti.

İnebolu Belediye Başkanı Özay öğrencilerin sorunlarını dinledi, System.String[]

İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, İnebolu Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin şehir içi halk otobüslerinde yaşadığı sıkıntıları yerinde ilk ağızdan dinlemek için halk otobüsü ile yüksek okul hattına yolculuk etti.

Durakta öğrencilerle otobüs bekleyen ve öğrencilerle sohbet eden Özay, sorunlarını dinleyerek çözüme kavuşturmak için üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Her zaman öğrencilerle birlikte olduklarını belirten Özay, "Bizler sizler için varız. Otobüste gerek şoförlere yönelik gerekse de diğer sorunlarınıza yönelik sorun yaşadığınızda bunu nezaket çerçevesinde çözmeye çalışın. Bizlerin sizin için gerekli çözümü sunacağımızdan emin olun." dedi.

Özay, öğrencilerle keyifli bir yolculuk geçirdiklerini söyledi.

Mustafa Huner Özay, İnebolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:51 Kaynak: AA
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