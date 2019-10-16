Son Dakika Haberleri: İnebolu Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel İnebolu Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

İnebolu Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

İnebolu Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

İnebolu Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

İnebolu Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

İnebolu Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı gündemi ile olağanüstü toplandı.

Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay başkanlığında yapılan olağanüstü meclis toplantısında harekata destek verilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

İnebolu Belediye Meclisinden yapılan açıklamada, "40 yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kasteden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir." denildi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:57 Kaynak: AA
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