Son Dakika Haberleri: İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Göreve Başladı

İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Göreve Başladı

1 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin Adli Yargı Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Savcılığından İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hüseyin Yavuz görevine başladı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Göreve Başladı, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin Adli Yargı Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Savcılığından İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hüseyin Yavuz görevine başladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2010 yılında mezun olduğunu, 2013 yılında ise Bursa İnegöl'de göreve başladığını söyledi.

Ardından Hatay ve Ankara Adliyelerinde cumhuriyet savcısı olarak görev yaptığını belirten Yavuz, "HSK kararnamesi ile İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına atandım. Buraya daha önce gelmemiştim. İnebolu'yu sevdim. İlk Başsavcılık görev yerimin İnebolu olması nedeniyle ayrıca benim için öneme sahip bir ilçe olacaktır." dedi.

Yavuz, vatandaşlara en sağlıklı şekilde adli hizmet götürmenin temel amaçları olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:05 Kaynak: AA

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