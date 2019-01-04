İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Göreve Başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK
) Birinci Dairesinin Adli Yargı Kararnamesi ile Ankara
Cumhuriyet Savcılığından İnebolu
Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hüseyin Yavuz
görevine başladı.
Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir
9 Eylül
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2010 yılında mezun olduğunu, 2013 yılında ise Bursa İnegöl
'de göreve başladığını söyledi.
Ardından Hatay
ve Ankara Adliyelerinde cumhuriyet savcısı olarak görev yaptığını belirten Yavuz, "HSK kararnamesi ile İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına atandım. Buraya daha önce gelmemiştim. İnebolu'yu sevdim. İlk Başsavcılık
görev yerimin İnebolu olması nedeniyle ayrıca benim için öneme sahip bir ilçe olacaktır." dedi.
Yavuz, vatandaşlara en sağlıklı şekilde adli hizmet götürmenin temel amaçları olduğunu kaydetti.