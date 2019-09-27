Son Dakika Haberleri: İnebolu'da 6 kilogramlık levrek balığı yakalandı
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İnebolu'da 6 kilogramlık levrek balığı yakalandı

1 saat önce

İnebolu ilçesinde balıkçılar, 6 kilogramlık levrek balığı yakaladı.

İnebolu'da 6 kilogramlık levrek balığı yakalandı, System.String[]

İnebolu ilçesinde balıkçılar, 6 kilogramlık levrek balığı yakaladı.

Balık satıcısı Salih Çelikkanat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Evrenye köyü açıklarında avlanan balıkçıların ağına büyük bir levrek takıldığını söyledi.

Balığın 6 kilogram ağırlığında olduğunu belirten Çelikkanat, kilogramını 120 liradan satışa sunduklarını kaydetti.

İnebolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:28 Kaynak: AA
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