İnebolu'da 6 kilogramlık levrek balığı yakalandı
1 saat önce
İnebolu ilçesinde balıkçılar, 6 kilogramlık levrek balığı yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:28 Kaynak: AA
İnebolu ilçesinde balıkçılar, 6 kilogramlık levrek balığı yakaladı.
Balık satıcısı Salih Çelikkanat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Evrenye köyü açıklarında avlanan balıkçıların ağına büyük bir levrek takıldığını söyledi.
Balığın 6 kilogram ağırlığında olduğunu belirten Çelikkanat, kilogramını 120 liradan satışa sunduklarını kaydetti.
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