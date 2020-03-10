İnebolu'da ahşap ev kül oldu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında, alevler arasında mahsur kalan Satiye İlgün (69) hayatını kaybetti, pencereden atlayan Şerife İlgün (43) ise yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde İnebolu ilçesindeki Mikail Mahallesi'nde meydana geldi. Satiye İlgün'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bu sırada evde bulunan Şerife İlgün, 2'nci katın penceresinden aşağı atladı, yengesi Satiye İlgün ise evden çıkamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevler daha sonra bitişikteki Niyazi Küm'e ait eve sıçrarken, 2 katlı ahşap yapının çatısı çöktü. Yangın, İnebolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası Satiye İlgün'e ait ev kül oldu, diğer ev de kullanılamaz hale geldi. Enkaz altında kalan Satiye İlgün hayatını kaybederken, pencereden atlayarak yaralanan Şerife İlgün İnebolu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.