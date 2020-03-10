İnebolu'da ahşap ev kül oldu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnebolu'da ahşap ev kül oldu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

İnebolu'da ahşap ev kül oldu: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında, alevler arasında mahsur kalan Satiye İlgün (69) hayatını kaybetti, pencereden atlayan Şerife İlgün (43) ise yaralandı.

İnebolu'da ahşap ev kül oldu: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında, alevler arasında mahsur kalan Satiye İlgün (69) hayatını kaybetti, pencereden atlayan Şerife İlgün (43) ise yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde İnebolu ilçesindeki Mikail Mahallesi'nde meydana geldi. Satiye İlgün'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bu sırada evde bulunan Şerife İlgün, 2'nci katın penceresinden aşağı atladı, yengesi Satiye İlgün ise evden çıkamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevler daha sonra bitişikteki Niyazi Küm'e ait eve sıçrarken, 2 katlı ahşap yapının çatısı çöktü. Yangın, İnebolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası Satiye İlgün'e ait ev kül oldu, diğer ev de kullanılamaz hale geldi. Enkaz altında kalan Satiye İlgün hayatını kaybederken, pencereden atlayarak yaralanan Şerife İlgün İnebolu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Yangını duyduktan sonra bölgeye koştuklarını belirten mahalle sakinleri, Satiye İlgün'ü evden çıkarmak istediklerini ancak başaramadıklarını ifade ederek üzgün olduklarını söyledi. Jandarma olay yerinde incelemede bulunurken, Satiye İlgün'ün cenazesinin enkaz altından çıkarılması için çalışma başlatıldı.


İtfaiye, İnebolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:46 Kaynak: DHA
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