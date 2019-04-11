İnebolu'da Ahşap Ev Yandı
1 saat önce
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesi Bayıralan köyünde alt katı ahır olarak kullanılan ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesi Bayıralan köyünde alt katı ahır olarak kullanılan ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:13 Kaynak: DHA
Yangın, öğle saatlerinde Şerife Salcıoğlu'nun (80) yalnız yaşadığı ahşap evde çıktı. Evde sobadan çıkan yangını fark eden Şerife Salcıoğlu, evi terk ederken, komşuları ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Evin ahır olarak kullanılan alt katında bulunan 2 büyükbaş hayvan, köylüler tarafında dışarıya çıkarıldı. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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