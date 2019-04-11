Son Dakika Haberleri: İnebolu'da Ahşap Ev Yandı

İnebolu'da Ahşap Ev Yandı

1 saat önce

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesi Bayıralan köyünde alt katı ahır olarak kullanılan ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

İnebolu'da Ahşap Ev Yandı, System.String[]
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesi Bayıralan köyünde alt katı ahır olarak kullanılan ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Şerife Salcıoğlu'nun (80) yalnız yaşadığı ahşap evde çıktı. Evde sobadan çıkan yangını fark eden Şerife Salcıoğlu, evi terk ederken, komşuları ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Evin ahır olarak kullanılan alt katında bulunan 2 büyükbaş hayvan, köylüler tarafında dışarıya çıkarıldı. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İnebolukastamonu
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:13 Kaynak: DHA
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