İnebolu'da Ahşap Ev Yandı

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesi Bayıralan köyünde alt katı ahır olarak kullanılan ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesi Bayıralan köyünde alt katı ahır olarak kullanılan ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.



Yangın, öğle saatlerinde Şerife Salcıoğlu'nun (80) yalnız yaşadığı ahşap evde çıktı. Evde sobadan çıkan yangını fark eden Şerife Salcıoğlu, evi terk ederken, komşuları ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Evin ahır olarak kullanılan alt katında bulunan 2 büyükbaş hayvan, köylüler tarafında dışarıya çıkarıldı. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



- İnebolukastamonu

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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