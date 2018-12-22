İnebolu'da Amatör Denizci Belgesi Sınavı Yapıldı

İnebolu ilçesinde Amatör Denizci Belgesi eğitimi ve sınavı yapıldı.

İnebolu ilçesinde Amatör Denizci Belgesi eğitimi ve sınavı yapıldı.



İnebolu Liman Başkanı Ergün Kayalı, İnebolu Öğretmenevi'nde verilen eğitim ve sınav öncesi yaptığı konuşmada amatör denizcilik ile ilgili temel eğitim programının ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.



Yoğun ilgi gören sınava 500 kişinin katıldığını belirten Kayalı, "Bakanlığımızın bu eğitimlerdeki hedefi cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023 yılına kadar 1 milyon vatandaşımıza denizcilik kültürünü aşılamak, insanlarımızın yüzünü denize çevirerek ufkun ötesini görmelerini sağlamaktır." dedi.



Amatör Denizci Belgesi almaya hak kazanan adayların 24 metreye kadar olan tüm özel ve amatör tekneleri kullanma yetkisine sahip olacağını ifade eden Kayalı, eğitimlerin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini kaydetti.



Programda, uzak yol kaptanı Erol Ekmekçi tarafından verilen eğitimin ardından adaylar 50 soruluk test sınavına tabi tutuldu.



Sınavda, 50 sorudan 30'unu doğru olarak cevaplandıran adaylara "Amatör Denizci Belgesi" verilecek.

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