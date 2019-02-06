İnebolu'da Balıkçı Teknesi Battı: 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Kayboldu
1 saat önce
- Arama çalışmalarına katılan ekiplerden görüntüler Kıyıda bekleyen ambulanstan detay KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi kayboldu.
- Arama çalışmalarına katılan ekiplerden görüntüler
Kıyıda bekleyen ambulanstan detay KASTAMONU - Kastamonu
'nun İnebolu
ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi kayboldu. Yüzerek karaya çıkan bir kişi ise tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:40 Kaynak: AA
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