Son Dakika Haberleri: İnebolu'da Balıkçı Teknesi Battı: 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Kayboldu

İnebolu'da Balıkçı Teknesi Battı: 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Kayboldu

1 saat önce

- Arama çalışmalarına katılan ekiplerden görüntüler Kıyıda bekleyen ambulanstan detay KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi kayboldu.

- Arama çalışmalarına katılan ekiplerden görüntüler
Kıyıda bekleyen ambulanstan detay KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi kayboldu. Yüzerek karaya çıkan bir kişi ise tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:40 Kaynak: AA

Kastamonu, İnebolu, Güncel
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