Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nda sağanak sonrası debi yükseldi. Çayın çevresindeki evlerin zemin ve birinci katları, risk nedeniyle boşaltıldı. İlçeye bağlı İliş köyünde, zemin katta mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Çayın yükselmesi sonucu evlerinin çatılararına çıkan bazı kişiler de Sahil Güvenlik Komutanlığı 'na ait helikopterle alındı. Helikpoterle çatı ve balkonlardan alınanlar, güvenli bölgelere bırakıldı.

Kaynak: DHA

Kastamonu, Hisarcık, Bozkurt, Ezine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İnebolu'da çay taştı, köprüler çöktü; 'Üst katlara çıkın' uyarısı yapıldı (2) - Son Dakika

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