İnebolu'da çay taştı, köprüler çöktü; 'Üst katlara çıkın' uyarısı yapıldı (2) - Son Dakika
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İnebolu'da çay taştı, köprüler çöktü; 'Üst katlara çıkın' uyarısı yapıldı (2)

27.06.2022 16:46
İnebolu'da çay taştı, köprüler çöktü; 'Üst katlara çıkın' uyarısı yapıldı (2)

BOZKURT'TA HELİKOPTERLİ KURTARMABozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nda sağanak sonrası debi yükseldi.

BOZKURT'TA HELİKOPTERLİ KURTARMA

Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nda sağanak sonrası debi yükseldi. Çayın çevresindeki evlerin zemin ve birinci katları, risk nedeniyle boşaltıldı. İlçeye bağlı İliş köyünde, zemin katta mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Çayın yükselmesi sonucu evlerinin çatılararına çıkan bazı kişiler de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle alındı. Helikpoterle çatı ve balkonlardan alınanlar, güvenli bölgelere bırakıldı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'daki hesabından yaptığı açkılamada, " Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki kuvvetli yağışta Ezine Çayı'nın yükselmesi sonucu evinde mahsur kalan 85 yaşındaki evde bakım hastası 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibiyle UMKE timleri tarafından güvenli ve bakımının yapılabileceği bir yere nakledildi" dedi. ŞENPAZAR'DA KÖPRÜLER YIKILDI Şenpazar ilçesinde sağanak nedeniyle Şehriban Çayı taştı. Kastamonu- Cide yolundaki Valay 2 Köprüsü ile ilçenin iki yakasını birleştiren Şenpazar köprüsü taşkınla yıkıldı. Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, "Kastamonu-Şenpazar kara yolunda ciddi kopmalar ve heyelanlar var. Dolayısıyla Kastamonu-Şenpazar arası şu anda kapalı. Yağış devam ediyor, henüz önümüzü göremiyoruz. Olası bir sel taşkını durumunda Allah yardımcımız olsun. Burada Korucak Mahallesi'nde çay yatağında bulunan evleri tahliye ettik. Ekiplerimiz dün akşamdan beri çalışıyor ama maalesef oradaki taşkını önleyemedik, su girdi" açıklamasında bulundu. 'BIÇAK SIRTI, DİYEBİLECEĞİMİZ NOKTADAYIZ'3 noktaya yaptıkları müdahale ile Şenpazar ilçe merkezine taşkının gelmesini engellediklerini kaydeden Başkan Çınar, "Şu anda şükürler olsun, sel duvarları aşmadı ama bıçak sırtı, diyebileceğimiz noktadayız. Yağmur tüm hızıyla devam ediyor. 11 Ağustos'ta selde hasar alan ve sadece yayalar tarafından kullanılan köprümüz çöktü. İlçenin güneyine servis yolu açmıştık, maalesef onu da sel suları aldı götürdü. Hastanemiz, jandarmamız diğer yakada kaldı. Şehrin yarı nüfusu diğer tarafta.  En kısa sürede seyyar bir köprüyle karşıya geçmeyi planlıyoruz. Şu an için ilçemizde can ve mal kaybo söz konusu değil ama sınır noktasındayız, afet durumunu yaşıyoruz" diye konuştu.Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak'ta da sağanak nedeniyle su seviyesi yükseldi. Suya kapılan büyükbaş ise boğuldu. Hayvanın sel sularında sürüklenmesi, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Yetkililer, yağışın artma ihtimali nedeniyle dere yatakları ve taşkın olabilecek bölgelerden uzak durulmasını istedi.BAKAN SOYLU: CAN KAYBI YOK İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Batı Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar çok az da olsa sabahki şiddette değil. Ancak sel riski ve taşkın riski devam ediyor. Can kaybı ve kayıp ihbarı henüz yok hamdolsun. Sahada tüm kurumlar azami gayret gösteriyor" dedi. Şifanur SANSAR-Burak TEKİN- Fatih POYRAZ-Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU,

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Kastamonu'da hayatta kalma mücadelesi! Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar helikopterle tahliye edildi Kastamonu'da hayatta kalma mücadelesi! Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar helikopterle tahliye edildi Selin vurduğu Bozkurt'ta vatandaşlar helikopterle tahliye edildi Selin vurduğu Bozkurt'ta vatandaşlar helikopterle tahliye edildi
Kaynak: DHA

Kastamonu, Hisarcık, Bozkurt, Ezine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnebolu'da çay taştı, köprüler çöktü; 'Üst katlara çıkın' uyarısı yapıldı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnebolu'da çay taştı, köprüler çöktü; 'Üst katlara çıkın' uyarısı yapıldı (2) - Son Dakika
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