Kastamonu 'nun İnebolu ilçesinde bağlı Yunus köyünde oturan felçli Mustafa Çelik , bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Zarbana Çayı'nın taşması sonucu evinde mahsur kaldı. Çelik, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve 112 ekiplerince kurtarılarak Doğanyurt Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

Mustafa Çelik, Kastamonu, Jandarma, İnebolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İnebolu'da çay taştı, köprüler çöktü; 'Üst katlara çıkın' uyarısı yapıldı (3) - Son Dakika

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