İnebolu'da çay taştı, köprüler çöktü; 'Üst katlara çıkın' uyarısı yapıldı (3) - Son Dakika
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İnebolu'da çay taştı, köprüler çöktü; 'Üst katlara çıkın' uyarısı yapıldı (3)

27.06.2022 17:59
İnebolu'da çay taştı, köprüler çöktü; 'Üst katlara çıkın' uyarısı yapıldı (3)

İNEBOLU'DA KEPÇEYLE KURTARMAKastamonu'nun İnebolu ilçesinde bağlı Yunus köyünde oturan felçli Mustafa Çelik, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Zarbana Çayı'nın taşması sonucu evinde mahsur kaldı.

İNEBOLU'DA KEPÇEYLE KURTARMA

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bağlı Yunus köyünde oturan felçli Mustafa Çelik, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Zarbana Çayı'nın taşması sonucu evinde mahsur kaldı. Çelik, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve 112 ekiplerince kurtarılarak Doğanyurt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sel nedeniyle ilçeye bağlı Evrenye köyünde mahsur kalanlar da İnebolu İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerince kepçeyle kurtarıldı.

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KASTAMONU - Felçli vatandaş yoğun yağış sebebiyle mahsur kaldığı evinden kurtarıldı KASTAMONU - Felçli vatandaş yoğun yağış sebebiyle mahsur kaldığı evinden kurtarıldı İçişleri Bakanlığı: Kastamonu'da Sel Nedeniyle Evinde Mahsur Kalan Felçli Mustafa Çelik Kurtarıldı İçişleri Bakanlığı: Kastamonu'da Sel Nedeniyle Evinde Mahsur Kalan Felçli Mustafa Çelik Kurtarıldı
Kaynak: DHA

Mustafa Çelik, Kastamonu, Jandarma, İnebolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnebolu'da çay taştı, köprüler çöktü; 'Üst katlara çıkın' uyarısı yapıldı (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnebolu'da çay taştı, köprüler çöktü; 'Üst katlara çıkın' uyarısı yapıldı (3) - Son Dakika
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