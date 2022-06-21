İnebolu'da çevre temizliği etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

İnebolu'da çevre temizliği etkinliği düzenlendi

21.06.2022 15:00
İnebolu'da çevre temizliği etkinliği düzenlendi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sahil temizliği etkinliği düzenlendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sahil temizliği etkinliği düzenlendi.

İnebolu Kaymakamlığı ve İnebolu Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, İlçe Emniyet Müdürü Ali Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Akbay, kurum amirleri, emniyet ve jandarma personeli ile memurlar ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğe katılanlar Boyranaltı mevkisi sahilinde temizlik gerçekleştirdi. Poşetlere doldurulan çöpler, İnebolu Belediyesi ekipleri tarafından çöp aracına yüklenerek katı atık istasyonuna götürüldü.

Kaymakam Baycar, AA muhabirine, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için çöp toplama etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle kıyılarda yoğunluğun da artacağına dikkati çeken Baycar, "Her yaş grubundan, toplumun her kesiminden yoğun katılım oldu. Çevre temizliği ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Etkinliğe destek veren tüm kurumlarımıza ve katılan halkımıza teşekkür ederim." dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Mustafa Huner Özay, Kastamonu, Hisarcık, İnebolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnebolu'da çevre temizliği etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:09 Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ayakta alkışladılar: Pınar Gültekin davasında 'Haksız tahrik indirimi' verdiler! Kadınların susmaması lazım
15:02 Yavaş'tan Ankara'yı etkisi altına alan selle ilgili açıklama: Pahalı satışlardan elde edilen gelirler çılgın projelere aktarıldı
14:55 ABD'li güzel oyuncu Holly Scarfone'nin ayağı takılınca olanlar oldu! Mini elbisesi açılınca kalçası göründü
14:18 Dünyaca ünlü Senegalli futbolcu Mane'den örnek hareket! Doğup büyüdüğü köye hastane ve okul yaptırdı
13:56 Galatasaray, ligin ikinci yarısına damga vuran Antalyasporlu Fernando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti
13:51 Aydın'da domuz saldırısına uğrayan ve 15 metrelik çukura düşen at hayatını kaybetti
13:37 Almanya'da havuzda kavga çıkaran göçmenler ülke gündeminde! "Kendi ülkemizde yabancı olduk" diyerek tepki gösterdiler
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 15:19:29. #1.13#
SON DAKİKA: İnebolu'da çevre temizliği etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement