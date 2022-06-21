İnebolu'da çevre temizliği etkinliği düzenlendi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sahil temizliği etkinliği düzenlendi.

İnebolu Kaymakamlığı ve İnebolu Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, İlçe Emniyet Müdürü Ali Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Akbay, kurum amirleri, emniyet ve jandarma personeli ile memurlar ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğe katılanlar Boyranaltı mevkisi sahilinde temizlik gerçekleştirdi. Poşetlere doldurulan çöpler, İnebolu Belediyesi ekipleri tarafından çöp aracına yüklenerek katı atık istasyonuna götürüldü.

Kaymakam Baycar, AA muhabirine, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için çöp toplama etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle kıyılarda yoğunluğun da artacağına dikkati çeken Baycar, "Her yaş grubundan, toplumun her kesiminden yoğun katılım oldu. Çevre temizliği ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Etkinliğe destek veren tüm kurumlarımıza ve katılan halkımıza teşekkür ederim." dedi.