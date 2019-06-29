Son Dakika Haberleri: İnebolu'da hortum
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İnebolu'da hortum

7 dakika önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hortum oluştu.

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hortum oluştu.
Karadeniz açıklarında çıkan hortum, İnebolu sahiline doğru ilerledi.
Hortumun sahile yaklaştığını gören vatandaşlar heyecan yaşarken, bir yandan da cep telefonuyla hortumu görüntüledi.
Boyranaltı sahilinden limana doğru ilerleyen hortum, İskele Burnu mevkisinde sahile yaklaşarak bir süre sonra kayboldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:14 Kaynak: AA
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