İnebolu'da hortum
7 dakika önce
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hortum oluştu.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:14 Kaynak: AA
'nun İnebolu
ilçesinde hortum oluştu. Karadeniz
açıklarında çıkan hortum, İnebolu sahiline doğru ilerledi.
Hortumun sahile yaklaştığını gören vatandaşlar heyecan yaşarken, bir yandan da cep telefonuyla hortumu görüntüledi.
Boyranaltı sahilinden limana doğru ilerleyen hortum, İskele Burnu mevkisinde sahile yaklaşarak bir süre sonra kayboldu.
Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Sağanak yağış geliyor
Yeni dönem askerlik sistemi ile Koliva grubunun üyeleri asker oluyor
CHP'li Adıgüzel: VIP krizi İmamoğlu'nun oylarını yüzde 4 artırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki