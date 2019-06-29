İnebolu'da hortum
1 saat önce
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde kısa süreli etkili olan hortum, paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:30 Kaynak: DHA
KASTAMONU'nun İnebolu
ilçesinde kısa süreli etkili olan hortum, paniğe neden oldu. Sabah
saatlerinde Zaferyolu Caddesi'nde mevkiinde Karadeniz
açıklarında hortum oluştu. Kıyıya yakın bölgede etkili olan metrelerce uzunluktaki hortum, paniğe yol açtı. Sahil bölgesinde hortumu izleyenler, tedirgin oldu. İnebolu Limanı tarafına doğru hareket eden hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. Hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
- İnebolukastamonu
Sarıkamış'ta Ayı ile Top Oynayan Bekçi
Kastamonu'da hortum paniği!
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalar sonrası ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu, Merhaba Güzel Vatanım belgeselinin setini ziyaret etti