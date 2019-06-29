İnebolu'da hortum paniği
35 dakika önce
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde kısa süreli etkili olan hortum, paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:53 Kaynak: DHA
KASTAMONU'nun İnebolu
ilçesinde kısa süreli etkili olan hortum, paniğe neden oldu. Sabah
saatlerinde Zaferyolu Caddesi'nde mevkiinde Karadeniz
açıklarında hortum oluştu. Kıyıya yakın bölgede etkili olan metrelerce uzunluktaki hortum, paniğe yol açtı. Sahil bölgesinde hortumu izleyenler, tedirgin oldu. İnebolu Limanı tarafına doğru hareket eden hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. Hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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Kastamonu'da hortum paniği!
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