Son Dakika Haberleri: İnebolu'da hortum paniği
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İnebolu'da hortum paniği

35 dakika önce

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde kısa süreli etkili olan hortum, paniğe neden oldu.

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KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde kısa süreli etkili olan hortum, paniğe neden oldu.
Sabah saatlerinde Zaferyolu Caddesi'nde mevkiinde Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Kıyıya yakın bölgede etkili olan metrelerce uzunluktaki hortum, paniğe yol açtı. Sahil bölgesinde hortumu izleyenler, tedirgin oldu. İnebolu Limanı tarafına doğru hareket eden hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. Hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
 


- İnebolukastamonu
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:53 Kaynak: DHA
Karadeniz, Sabah, İnebolu, Güncel
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