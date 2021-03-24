KASTAMONU-İnebolu'da kar yağışı; 34 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

KASTAMONU-İnebolu'da kar yağışı; 34 köy yolu ulaşıma kapandı
24.03.2021 16:45
İnebolu'da kar yağışı; 34 köy yolu ulaşıma kapandıKASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı.
İnebolu'da kar yağışı; 34 köy yolu ulaşıma kapandı
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı.
İnebolu ilçesinde dün gece başlayan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı 34 köy yolu ulaşıma kapandı. İnebolu Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Karayolları ekipleri de İnebolu- Kastamonu karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yoğun kar nedeniyle yolda kalan sürücüler de, araçlarına zincir takarak yola devam etti.
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