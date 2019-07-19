İnebolu'da kesilen ağacın dalları çarpan kadın öldü
1 saat önce
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kesilen ağacın dallarının çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Kastamonu Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:47 Kaynak: İHA
'nun İnebolu
ilçesinde kesilen ağacın dallarının çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; İnebolu ilçesi Üçlüce köyünde oğlunun kestiği ağacın dalları çarpan Şerife Uslu (67) çarpmanın etkisiyle yaralandı. Yaralı olarak İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan Şerife Uslu ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Şerife Uslu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU
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