Son Dakika Haberleri: İnebolu'da kesilen ağacın dalları çarpan kadın öldü
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İnebolu'da kesilen ağacın dalları çarpan kadın öldü

1 saat önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kesilen ağacın dallarının çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

İnebolu'da kesilen ağacın dalları çarpan kadın öldü, System.String[]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kesilen ağacın dallarının çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; İnebolu ilçesi Üçlüce köyünde oğlunun kestiği ağacın dalları çarpan Şerife Uslu (67) çarpmanın etkisiyle yaralandı. Yaralı olarak İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan Şerife Uslu ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Şerife Uslu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU
Kastamonu, İnebolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:47 Kaynak: İHA
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