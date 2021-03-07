İnebolu'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

İnebolu'da Kovid-19 denetimleri
07.03.2021 15:37
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
İnebolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyette olan lokanta, pastane ve kıraathanelerde denetimde bulundu.
Denetimlerde, vatandaş ve esnaflar, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyarıldı.
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