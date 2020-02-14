İnebolu'da odunlukta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İnebolu'da odunlukta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

İnebolu'da odunlukta çıkan yangın korkuttu

6 saat önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Yukarı Çaylı Köyünde bir evin odunluğunda çıkan yangın, binaya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İnebolu'da odunlukta çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Yukarı Çaylı Köyünde bir evin odunluğunda çıkan yangın, binaya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, İnebolu'nun Yukarı Çaylı Köyünde ikamet eden Necat Şahin'e ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İnebolu Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, yangını binaya sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi. - KASTAMONU

İnebolu, İtfaiye, Çaylı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:41 Kaynak: İHA
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