İnebolu'da odunlukta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

İnebolu'da odunlukta çıkan yangın korkuttu
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Yukarı Çaylı Köyünde bir evin odunluğunda çıkan yangın, binaya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:41 Kaynak: İHA
Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Yukarı Çaylı Köyünde bir evin odunluğunda çıkan yangın, binaya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu'nun Yukarı Çaylı Köyünde ikamet eden Necat Şahin'e ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İnebolu Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, yangını binaya sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi. - KASTAMONU
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