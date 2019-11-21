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İnebolu'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
6 saat önce
İnebolu ilçesinde trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:56 Kaynak: AA
İnebolu ilçesinde trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Cevat Kurkan'ın (61) kullandığı 37 NC 660 plakalı otomobil, İsmetpaşa Caddesi'nde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, yaralanan sürücünün eşi Güler Kurkan (55), 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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