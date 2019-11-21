Son Dakika Haberleri: İnebolu'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel İnebolu'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

İnebolu'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

İnebolu ilçesinde trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İnebolu'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı, System.String[]

İnebolu ilçesinde trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Cevat Kurkan'ın (61) kullandığı 37 NC 660 plakalı otomobil, İsmetpaşa Caddesi'nde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, yaralanan sürücünün eşi Güler Kurkan (55), 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İnebolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:56 Kaynak: AA
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