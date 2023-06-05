Bir ilçe sele teslim! Ekiplerin aralıksız çalışması sürerken okullar da tatil edildi - Son Dakika
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Bir ilçe sele teslim! Ekiplerin aralıksız çalışması sürerken okullar da tatil edildi

05.06.2023 10:27

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından "kırmızı" kod uyarısı yapılan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Yağışla birlikte ilçe merkezinden geçen Söke çayı taşma noktasına geldi. İlçede bulunan okullar ise alınan önlemler çerçevesinde tatil edildi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Çay çevresindeki evlerde yaşayan vatandaşların giriş katları boşaltması istenirken, ekipler ise iş makineleri ile ilçede önlem aldı. Sabah saatlerine kadar devam eden yağış sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

EKİPLERİN ARALIKSIZ ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

İlçede bulunan ekipler ise iş köprülerin altını tıkayan tomruklar ve benzeri malzemeler ise iş makineleri ile kaldırarak sel yaşanmasını önlemeye çalışıyor. İlçede yağış ise etkisini devam ettiriyor.

İşte ilçeden gelen son görüntüler;

Bir ilçe sele teslim! Ekiplerin aralıksız çalışması sürerken okullar da tatil edildi
Bir ilçe sele teslim! Ekiplerin aralıksız çalışması sürerken okullar da tatil edildi
Bir ilçe sele teslim! Ekiplerin aralıksız çalışması sürerken okullar da tatil edildi
Bir ilçe sele teslim! Ekiplerin aralıksız çalışması sürerken okullar da tatil edildi
Bir ilçe sele teslim! Ekiplerin aralıksız çalışması sürerken okullar da tatil edildi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Hisarcık, İnebolu, Güncel, Son Dakika

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