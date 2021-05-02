İnebolu'da sıkı denetim uygulaması - Son Dakika

İnebolu'da sıkı denetim uygulaması
02.05.2021 13:26
Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma döneminin başlamasının ardından, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde jandarma ekipleri ilçeye giren tüm araçlarda sıkı denetim gerçekleştiriyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma döneminin başlamasının ardından, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde jandarma ekipleri ilçeye giren tüm araçlarda sıkı denetim gerçekleştiriyor.
Ülke genelinde olduğu gibi İnebolu'da da "tam kapanma" dönemiyle birlikte İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe giriş çıkışlarını kontrol altına alarak denetimlerini yoğunlaştırdı. Jandarma ekipleri, gelen sürücü ve yolcuları karşılıyor. Kısıtlamadan muaf olanların da evrakları denetleniyor. Durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, HES kodu sorgulaması da gerçekleştiriyor. - KASTAMONU
Son Dakika Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural Menajerinin Trabzonspor'a önerdiği Belhanda'ya yönetim onay vermedi, Abdullah Avcı 'alınsın' dedi 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu