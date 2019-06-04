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İnebolu'da yangın

2 dakika önce

İnebolu ilçesinde çıkan yangında 1 ev ve 1 samanlık yandı.

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İnebolu ilçesinde çıkan yangında 1 ev ve 1 samanlık yandı.
Kabalar köyü Kök Mahallesi'nde Fahri Tekeci'ye ait 2 katlı ahşap evde sabah saatlerinde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, evin bahçesindeki samanlığa da sıçradı.
Köylülerin haber vermesiyle yangına İnebolu Belediyesi ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında 2 katlı ahşap ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:37 Kaynak: AA
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