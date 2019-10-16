Son Dakika Haberleri: İnebolu'daki oda ve sendikalardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel İnebolu'daki oda ve sendikalardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

İnebolu'daki oda ve sendikalardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

41 dakika önce

İnebolu'daki 9 oda ve sendika temsilcisi, İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde düzenledikleri basın toplantısıyla, Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.

İnebolu'daki oda ve sendikalardan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

İnebolu'daki 9 oda ve sendika temsilcisi, İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde düzenledikleri basın toplantısıyla, Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.

İnebolu TSO Başkanı Şakir İşeri tarafından okunan bildiride, Türkiye'nin, 9 Ekim tarihinde Suriye sınırı üzerinde 'Barış Pınarı' adı verilen sınır ötesi harekat başlattığı hatırlatıldı.

Harekatın amacının, hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırması olduğu vurgulanan İşeri, "Bölgenin PKK/PYD/ YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizlenerek, Suriye halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis edilmesi hedeflenmektedir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur." dedi.

Açıklamanın sonunda, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı vatandaşların dikkatli olması da istenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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