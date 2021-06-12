İnebolu'dan Ankara'ya "İstiklal Sürüşü"nün ilk etabı tamamlandı - Son Dakika

Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle gerçekleştirilen "İstiklal Sürüşü"nün ilk etabı sona erdi.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile 37 Reiders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneğinin iş birliğinde İnebolu-Ankara arasındaki 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında İnebolu Limanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Selçuk Yosunkaya, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Adem Keloğlu tarafından İstiklal Sürüşü'ne katılan motorculara temsili top mermisi ve cephane sandıkları teslim edildi.

Daha sonra başlayan etkinliğin ilk etabı olan 95 kilometrelik kısmı Kastamonu'da tamamlandı. Bu gece Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda kamp yapacak sporcular, yarın Çankırı üzerinden Ankara'ya hareket edecek.

İstiklal Sürüşü, yarın Anıtkabir'de sona erecek.

Keloğlu, AA muhabirine, İstiklal Yolu'ndaki etkinliklerin bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığına devredildiğini söyledi.

Bu kapsamda İstiklal Yolu'nda bir hafta içinde koşu, yürüyüş ve bisiklet yarışı düzenlediklerini belirten Keloğlu, "Şerife Bacı'mızın ölümünün 100'üncü yılı nedeniyle bu yıl Bakanlığımıza geçen etkinlikler kapsamında İnebolu-Ankara Anıtkabir motor sürüşünü bu sene ilk defa başlatmış oluyoruz. Bu kapsamda il dışından ve Kastamonu'dan 100'ün üzerinde motorcumuzun katılımıyla Ankara'ya vardığımızda 300-400 kişinin oluşacağı bir sürüş olacak." dedi.

37 Reiders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği Bakanı Fatih Peker de 340 kilometrelik yol boyunca Anıtkabir'e kadar güvenli kortej sürüşü gerçekleştireceklerini ifade ederek, "Buraya gelen arkadaşların hepsi bizimle aynı ruhu taşıyor, istiklal ruhunu taşıyorlar. İstiklal Yolu'nu çok seviyorlar. Dolayısıyla Türkiye çapında geleneksel hale gelecek İstiklal Sürüşü'ne çok uzak mesafelerden eşleriyle, küçücük çocuklarıyla geldiler." diye konuştu.

Ankara Motosiklet Kampçılık Spor Kulübü Başkanı Orhan Keskin ise sürüşe başkentten 60 kişilik grupla katıldıklarını söyledi.

Milli Mücadele günlerini yeniden yaşamak için İnebolu'ya geldiklerini dile getiren Keskin, "Ankara'dan İnebolu'ya gelirken motorlarla çok yorulduk. Sanki büyük bir iş yapmış gibi. Atalarımız buradan kimi kucağında, kimi sırtında, kimi kağnılarla her türlü imkanı zorlayarak hayatını ortaya koyarak bugünleri bize bıraktı. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Sürüşe İstanbul'dan katılan Aşıl Ergin de 10 kişilik bir grup kurduklarını anlatarak, "Kurtuluş Savaşının başlangıcı sayılıyor İnebolu. Mühimmatlarımızı düşman işgalinden kurtarıp çıkardığı için özel seçilmiş bir ilçe. Eski insanları yad edelim, görmüş oldukları zorlukları görelim manasıyla buradayız." dedi.