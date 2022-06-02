KASTAMONU - İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Yolu'nu yürüyerek geçecekler - Son Dakika
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KASTAMONU - İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Yolu'nu yürüyerek geçecekler

02.06.2022 16:51

Kurtuluş Savaşı'nda Kastamonu'nun İnebolu Limanı'ndan Ankara'ya cephane sevkiyatında kullanılan yaklaşık 350 kilometrelik İstiklal Yolu, 3 kişilik ekip tarafından yürünecek.

Kurtuluş Savaşı'nda Kastamonu'nun İnebolu Limanı'ndan Ankara'ya cephane sevkiyatında kullanılan yaklaşık 350 kilometrelik İstiklal Yolu, 3 kişilik ekip tarafından yürünecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi Ali Arda Durmaz, Ankara Kalaba İmam Hatip Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni İbrahim Karakaya ve yurt dışında aşçılık yapan Halil Can Durmaz, İstiklal Yolu'nun başlangıç noktası olan İnebolu ilçesinden yola çıktı.

Durmaz, AA muhabirine, İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Yolu'nun tüm rotasını yürüyeceklerini söyledi.

Yürüyüşe İstiklal Yolu'nun başlangıç noktası İnebolu Türk Ocağı binası önünden başladıklarını belirten Durmaz, "Bugün ilk günümüz. 12 gün sonra inşallah Allah'ın izniyle Ankara'ya varmayı planlıyoruz. Milli Mücadele için, ülkemiz için çok önemli bir rota. Gelecek nesillere, şu anki nesillere tanıtılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Birçok kişinin İstiklal Yolu rotasını bilmediğini ifade eden Durmaz, "Belki buradan gelen lojistik destek olmasaydı Milli Mücadele kazanılamayabilirdi. Burada Anadolu insanı çok kadim, çok önemli cefakarlıkları var. Bunların bilinmesini istiyoruz. Bunların yazılmasını istiyoruz. Biz de bu rotayı yürüyerek bir farkındalık yaratmak istiyoruz." diye konuştu.

Durmaz, "Bu yürüyüşü tüm şehitlerimiz, gazilerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ve geçen yıl vefat eden kızım Zeynep Alya Durmaz'a ithafen yapıyoruz. Tüm öğrencilerimize bunu anlattık. Çok heveslendiler. Seneye çok büyük bir katılımla yürüneceğini düşünüyoruz. Bir proje dahilinde yaptığımızda rehberler eşliğinde, tarihi anlatanlar eşliğinde yaptığımızda daha iyi olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karakaya da "Bu yürüyüşümüze genç nesillere örnek olmak ve İstiklal Yolu'nun tanıtımına katkıda bulunmak için başlıyoruz. Bu yürüyüşü tam güzergah olarak ilk defa Türkiye'de biz yapmış olacağız. Amacımız, bu yolun tarihsel önemini, İnebolu'nun tarihsel önemini, bu yolun tarihsel önemini bir kez daha genç nesle aktarmak." dedi.

KASTAMONU - İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Yolu'nu yürüyerek geçecekler
KASTAMONU - İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Yolu'nu yürüyerek geçecekler
KASTAMONU - İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Yolu'nu yürüyerek geçecekler
KASTAMONU - İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Yolu'nu yürüyerek geçecekler

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Kaynak: AA

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