Son Dakika Haberleri: İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aktaş göreve başladı
Son Dakika Güncel İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aktaş göreve başladı

İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aktaş göreve başladı

1 saat önce

İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş görevine başladı.

İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aktaş göreve başladı, System.String[]

İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş görevine başladı.

Samsun Ayvacık Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü görevinden İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Mücadele'nin kadim şehirlerinden biri olan istiklal madalyalı tek ilçe İnebolu'ya hizmet edecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Mesai arkadaşlarıyla birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacaklarını belirten Aktaş, "Çalışma arkadaşlarımızla, şube müdürlerimizle, okul müdürlerimizle, müdür yardımcılarımızla ve en önemlisi öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımız için eğitim ortamını ekosistem olarak görüp eğitimin tüm bileşenlerini aktif hale getireceğiz." dedi.

Aktaş, eğitime dair sözü, fikri ve projesi olan herkese kapısının açık olduğunu kaydetti.

Samsun Ayvacık, İnebolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:28 Kaynak: AA
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