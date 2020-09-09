İnebolu Limanı'nda palamut bereketi - Son Dakika

İnebolu Limanı'nda palamut bereketi

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden açılan balıkçılar limana kasa kasa palamut ile döndü.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından açılan balıkçılar son yılların en bereketli palamut avını yaşıyor. Karadeniz'de palamut balığının izini süren balıkçı tekneleri İnebolu Limanı'na kasalar dolusu palamut ile döndü. Palamut'un bol olması balıkçıların yüzünü güldürdü.

Büyük tekne sahiplerinin tuttuğu palamutlar kamyonlarla diğer illerdeki balık hallerine sevk edildi.