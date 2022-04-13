İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yıkılıyor - Son Dakika
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İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yıkılıyor

13.04.2022 10:58
İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yıkılıyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde depreme dayanıksız olması sebebiyle 2019 yılında kapatılan İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu binasının yıkımına başlanıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde depreme dayanıksız olması sebebiyle 2019 yılında kapatılan İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu binasının yıkımına başlanıldı.

1991 yılında hizmete giren İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 2019 yılında depreme dayanıksız olması sebebiyle kapatılmıştı. 6 blokta 45 odası bulunan ve 500'ün üzerinde hükümlü ve tutuklu mahkumun kaldığı cezaevinin yıkımına başlanıldı.

Yıkım ihalesini alan firma çalışmalara başladı. - KASTAMONU

İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yıkılıyor
İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yıkılıyor

YORUMLAR
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Kastamonu, İnfaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yıkılıyor - Son Dakika


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