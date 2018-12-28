Son Dakika Haberleri: İnebolu'nun İstiklal Madalyası Rozet Oldu

İnebolu'nun İstiklal Madalyası Rozet Oldu

54 dakika önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine TBMM tarafından 11 Şubat 1924 tarihinde verilen Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası'nı ilçe halkı yakasına rozet olarak takacak.

İnebolu'nun İstiklal Madalyası Rozet Oldu, System.String[]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesine TBMM tarafından 11 Şubat 1924 tarihinde verilen Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası'nı ilçe halkı yakasına rozet olarak takacak.

Kaymakam Atakan Atasoy, ilçede yayın yapan Yeni İnebolu Gazetesi'nde köşe yazarı Bülent Yağcıoğlu'nun önerisi üzerine İnebolulu iş adamı Mehmet Reis tarafından 5 bin adet İstiklal Madalyası rozeti yaptırıldığını söyledi.

Atasoy, rozetlerin İnebolu Kaymakamlığına teslim edilmesi üzerine ilçedeki oda ve dernek başkanlarıyla Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Milli mücadelede deniz yoluyla gelen silah ve cephanenin cepheye ulaştırılmasında gösterdiği fedakarlık nedeniyle İnebolu'ya TBMM tarafından Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası verildiğini belirten Kaymakam Atasoy, " Türkiye'nin İstiklal Madalyalı tek ilçesi olan İnebolu'da görev yapmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Bununla ne kadar iftihar etsek azdır. İnebolu'nun milli mücadeledeki yeri ve önemini ön plana öncelikli olarak çıkarmamız gerekiyor." dedi.

İstiklal Madalyası rozetinin ilçe halkı tarafından yakalarda taşınmasının onur verici bir durum olduğunu belirten Kaymakam Atasoy, rozetleri yaptıran iş adamı Mehmet Reis'e teşekkür etti.

Kaymakam Atasoy, konuşmasının ardından, üyelerine dağıtmaları için oda ve dernek başkanlarına İstiklal Madalyası rozetlerini teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:29 Kaynak: AA

Kastamonu, İnebolu, Güncel
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