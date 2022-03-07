İnebolu Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika
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İnebolu Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Olağan Kongresi yapıldı

07.03.2022 09:51
İnebolu Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Olağan Kongresi yapıldı

İnebolu Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Mehmet Sıtkı Ercankal yeniden seçildi.

İnebolu Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Mehmet Sıtkı Ercankal yeniden seçildi.

İnebolu Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Dursun Ergin yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede yönetim ve denetim kurulu raporları ile hesapları okunup üyeler tarafından ibra edildi.

Gündemdeki diğer maddelerin görüşülerek karara bağlanmasının ardından seçimlere geçildi.

İnebolu Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası'nın 25 yıldır başkanlığını yürüten Mehmet Sıtkı Ercankal ile Adem Balcı'nın aday olduğu kongrede 258 üye oy kullandı.

Geçerli 257 oydan 139'unu alan Mehmet Sıtkı Ercankal yeniden oda başkanlığına seçildi, diğer aday Adem Balcı 118 oy aldı.

Yeni yönetim kurulunda, Celasin Codur, İsa Karamehmetoğlu, Mutlu Kıvrak, Zafer Köprülüoğlu, Erkan Karagöz ve Turan Karaağaç yer aldı.

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Esnaf ve Sanatkarlar, Öğretmenevi, Esnaf Odası, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnebolu Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika


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