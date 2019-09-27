Son Dakika Haberleri: İnebolu'ya çöp kamyonu hibe edildi
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İnebolu'ya çöp kamyonu hibe edildi

25 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İnebolu Belediyesine çöp kamyonu hibe etti.

İnebolu'ya çöp kamyonu hibe edildi, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İnebolu Belediyesine çöp kamyonu hibe etti.

Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hibe çöp kamyonunun ilçeye getirildiğini söyledi.

Belediyenin çöp kamyonu ihtiyacının bulunduğunu belirten Özay, "Yaptığımız girişimler sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce Yardım Teşvik Belgesi kapsamında belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir çöp kamyonu hibe edilmiştir." dedi.

Özay, çöp kamyonunun en kısa sürede hizmete sunulacağını kaydetti.

Mustafa Huner Özay, İnebolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:38 Kaynak: AA
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